Ліга чемпіонів

Клуб висунув УЄФА чотири жорсткі вимоги.

Барселона подала скаргу до УЄФА після суддівського скандалу під час чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко. Зокрема каталонці незадоволені через червону картку, яку отримав захисник Пау Кубарсі.

Інцидент стався на 44-й хвилині зустрічі: Хуліан Альварес виривався на ворота, а Кубарсі переслідував його. За твердженням каталонців, контакт між гравцями був мінімальним, і Альварес занадто легко впав на газон, проте головний арбітр Іштван Ковач одразу показав іспанцю пряму червону картку, залишивши блаугранас у меншості.

Залишившись удесятьох, команда не змогла переламати хід зустрічі та поступилася з рахунком 0:2. Вже у четвер клуб направив офіційний протест, у якому висунув до європейського футбольного органу чотири конкретні вимоги.

"Для Барселони неможливо змагатися на рівних умовах з іншими клубами. Це вже не вперше, коли скандальні суддівські рішення шкодять нашому клубу", — йдеться у заяві.

Зокрема, Барселона вимагає від УЄФА:

1. Надати повний доступ до аудіозаписів переговорів між головним арбітром та кімнатою VAR щодо цього епізоду.

2. Відкрити негайне розслідування епізоду з рукою Пубіля та надати відповідні пояснення.

3. Відсторонити Іштвана Ковача від подальшої роботи.

4. Відсторонити арбітра VAR Крістіана Дінгера, який не втрутився у ситуацію та не виправив рішення колеги.

Цей безпрецедентний крок ще більше підігріває атмосферу напередодні матчу-відповіді в Мадриді. Наразі ж Барселона готується до найближчого поєдинку Ла Ліги проти Еспаньйола.