Представники столичного клубу прибули до Румунії, щоб віддати останню шану легендарному фахівцю.

Делегація київського Динамо вирушила до Бухареста, щоб узяти участь у церемонії прощання з колишнім головним тренером команди Мірчею Луческу. Видатний румунський наставник пішов із життя 7 квітня у віці 80 років після ускладнень, викликаних інфарктом.

Представники київського клубу прибули віддати данину пам'яті тренеру, який очолював біло-синіх із літа 2020 до осені 2023 року, повернувши команді золоті медалі чемпіонату, здобувши Кубок та Суперкубок України, а також вивівши її до групового етапу Ліги чемпіонів.

Брати Суркіси висловили щирі співчуття та слова підтримки дружині Містера — Неллі, а також усій родині Луческу. "Мірча — це не лише частина історії Динамо, він — частина нашої родини",- зауважив президент Динамо Ігор Суркіс, який не був присутнім на прощанні через хворобу.

Відхід Мірчі Луческу об'єднав у спільній скорботі весь український футбол. Віддати шану Містеру до Бухареста прибули й боси донецького Шахтаря на чолі з президентом клубу Рінатом Ахметовим. Для донеччан румунський фахівець є найуспішнішим тренером в історії — протягом 12 років роботи з командою (2004–2016) він здобув 22 трофеї та привів гірників до історичної перемоги у Кубку УЄФА 2009 року.