Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та нідерландський АЗ.
09 квітня 2026, 20:57
Донецький Шахтар та нідерландський АЗ зіграють перший матч чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА в Кракові на Міському стадіоні.
Арда Туран, після перемоги наді львівським Рухом (3:0), використав із перших хвилин Вінісіуса, Матвієнка та Педріньйо Азеведо в обороні, тоді як Ізакі та Очеретько гратимуть у центрі поля, а Аліссон, Еліас та Невертон розташуються в атаці.
Лірой Ехтелд, на тлі перемоги над Фортуною Сітард (2:0), залучив до стартового складу Майкуму та де Віта на флангах, тоді Перротт та Садік гратимуть у атаці.
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Очеретько, Ізакі — Аліссон, Еліас, Невертон.
Запасні: Твардовський, Траоре, Марлон Сантос, Егіналду, Швед, Азарові, Бондаренко, Конопля, Назарина, Лукас, Мейрелліш, Проспер.
Запасні: Вергюлст, Деен, Деккер, Чавес, Ітіхара, Дейкстра, Уфкір, Даал, Шин, Меердінк, Ковач, Богард.
АЗ: Зут — Гус, Пенетра, ван Дейл — Майкума, Сміт, Мейнанс, де Віт — Пататі, Перротт, Садік.
Гра Шахтар — АЗ почнеться о 22:00 за київським часом.
на Football.ua.