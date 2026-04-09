Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та нідерландський АЗ.

Донецький Шахтар та нідерландський АЗ зіграють перший матч чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА в Кракові на Міському стадіоні.

Арда Туран, після перемоги наді львівським Рухом (3:0), використав із перших хвилин Вінісіуса, Матвієнка та Педріньйо Азеведо в обороні, тоді як Ізакі та Очеретько гратимуть у центрі поля, а Аліссон, Еліас та Невертон розташуються в атаці.

Лірой Ехтелд, на тлі перемоги над Фортуною Сітард (2:0), залучив до стартового складу Майкуму та де Віта на флангах, тоді Перротт та Садік гратимуть у атаці.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Очеретько, Ізакі — Аліссон, Еліас, Невертон.

Запасні: Твардовський, Траоре, Марлон Сантос, Егіналду, Швед, Азарові, Бондаренко, Конопля, Назарина, Лукас, Мейрелліш, Проспер.



АЗ: Зут — Гус, Пенетра, ван Дейл — Майкума, Сміт, Мейнанс, де Віт — Пататі, Перротт, Садік.