Представник гравця спростував чутки про можливий перехід півзахисника до мадридського Реала та зазначив, що конфлікт із головним тренером лондонців вичерпано.

Енцо Фернандес зумів залагодити ситуацію в ЧелсІ після хвилі інтенсивних чуток щодо його майбутнього на Стемфорд Брідж. Його агент, Хав'єр Пасторе, вирішив роз'яснити нещодавні коментарі футболіста, через які головний тренер команди Ліам Росеньйор виключив аргентинця зі заявки на останні матчі.

Пасторе категорично заперечив, що чемпіон світу шукає шляхи для відходу з лондонського клубу. Незважаючи на спекуляції преси щодо гучного трансферу до мадридського Реала, агент наполягає, що заголовки у ЗМІ стали наслідком звичайного непорозуміння, а не реального бажання гравця покинути Лондон.

Конфлікт досяг точки кипіння, коли наставник синіх Росеньйор не включив Фернандеса до складу на чвертьфінал Кубка Англії проти Порт Вейла (7:0) та наступний матч АПЛ проти Манчестер Сіті. Тренер заявив, що Енцо перетнув межу. Це сталося після того, як Фернандес зізнався, що не знає, чи залишиться в команді на наступний сезон (заява пролунала після нищівної поразки 2:8 від ПСЖ у Лізі чемпіонів), а згодом необачно додав, що хотів би жити в Мадриді.

"Він просто говорив про місто Мадрид. ЗМІ змішали багато речей докупи і почали писати, що він збирається покинути Челсі. У цьому немає жодної правди", — заявив Пасторе в інтерв'ю Top Mercato.

Агент запевнив, що стосунки між гравцем та клубом повністю відновлено. Фернандес уже перепросив у керівництва, спортивного директора, тренера та партнерів по команді.

Пасторе також визнав, що 25-річний гравець припустився тактичної помилки у спілкуванні з пресою, адже сказав це у невдалий момент для клубу, проте списав усе на відсутність злого умислу та молодість гравця, якому ще є чому вчитися поза футбольним полем. Маючи ще шість років за довгостроковим контрактом, Енцо Фернандес залишається фундаментальною частиною проєкту Челсі.

Наразі лондонці посідають шосте місце в Прем'єр-лізі і продовжують боротьбу за потрапляння до топ-4, а попереду на них чекає ще й півфінал Кубка Англії проти Лідс Юнайтед. Пасторе підкреслив, що клуб і гравець зараз мають спільну мету: Челсі б'ється за путівку до Ліги чемпіонів, а Фернандесу критично необхідна стабільна ігрова практика напередодні майбутнього Чемпіонату світу.