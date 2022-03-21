Англієць Майк Дін вирішив за вершити кар'єру арбітра по закінченні сезону-2021/22 — повідомляє ВВС.

53-річений рефері розпочав суддівську кар'єру у 1985 році у Північній Прем'єр-лізі. З 2000 року судив матчі АПЛ, а у 2003 року став арбітром ФІФА.

З 2013 року Дін покинув лист арбітрів ФІФА через досягнення 45-річчя.