Англієць Майк Дін вирішив за вершити кар'єру арбітра по закінченні сезону-2021/22 — повідомляє ВВС.
 
53-річений рефері розпочав суддівську кар'єру у 1985 році у Північній Прем'єр-лізі. З 2000 року судив матчі АПЛ, а у 2003 року став арбітром ФІФА.
 
З 2013 року Дін покинув лист арбітрів ФІФА через досягнення 45-річчя.
 
Останнім на цей момент матчем Діна став чвертьфінал Кубка Англії між Саутгемптоном та Манчестер Сіті 20 березня.
 
 