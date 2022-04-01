Англия

Футболіст поставив підпис під новою довгостроковою угодою.

Бруну Фернандеш підписав новий довгостроковий контракт із Манчестер Юнайтед.

Нова угода розрахована до літа 2026 року та включає в себе підвищення заробітної плати. До того ж, контракт включає в себе можливість пролонгації ще на рік.

Відзначимо, що у поточному сезоні на рахунку хавбека 37 матчів у футболці МЮ, в яких він забив дев'ять м'ячів, а також віддав 14 гольових передач.

Раніше стала відома нова зарплата Бруну Фернандеша в Манчестер Юнайтед.