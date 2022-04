Бруну Фернандеш підписав новий довгостроковий контракт із Манчестер Юнайтед.

Нова угода розрахована до літа 2026 року та включає в себе підвищення заробітної плати. До того ж, контракт включає в себе можливість пролонгації ще на рік.

