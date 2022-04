Нападник Тоттенгему та збірної Англії Харрі Кейн став найкращим футолістом Англійської Прем'єр-Ліги в березні.

На рахунку футболіста чотири голи в рамках чемпіонату за календарний місяць.

Back in top form ✨



Harry Kane is your @easportsfifa Player of the Month for a SEVENTH time — no #PL player has ever won more #PLAwards | @HKane pic.twitter.com/77KPOsCX25