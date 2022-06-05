Португалець відзначився дальнім ударом по воротах Уго Льоріса.
Кріштіану Роналду, Getty Images
05 червня 2022, 17:39
Нападаючого Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду визнано автором кращого голу "червоних дияволів" у минулому сезоні-2021/22. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Уболівальники МЮ обрали гол 37-річного португальця, який забив його на Олд Траффорд у матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема (3:2). Португалець відзначився дальнім ударом по воротах Уго Льоріса.
Раніше повідомлялося, що Роналду став найкращим гравцем МЮ сезону-2021/22 за версією вболівальників.