Нападаючого Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду визнано автором кращого голу "червоних дияволів" у минулому сезоні-2021/22. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Уболівальники МЮ обрали гол 37-річного португальця, який забив його на Олд Траффорд у матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема (3:2). Португалець відзначився дальнім ударом по воротах Уго Льоріса.

Glorious 😍



Enjoy every angle of @Cristiano's Goal of the Season winner 🔥👇#MUFC pic.twitter.com/TfaLWwTrPp