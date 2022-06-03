Форвард опублікував пост після нічиї з Іспанією.
Кріштіану Роналду, Getty Images
03 червня 2022, 11:11
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував нічийний результат у матчі першого туру Ліги націй проти Іспанії (1:1).
"Ліга Націй — це змагання, яке назавжди буде пов'язане з нашою національною збірною, яка першою завоювала цей трофей.
Наш старт у цьому розіграші з важливою нічиєю в Іспанії відроджує наші амбіції. Перемога для Португалії – це те, що рухає та об'єднує нас", — написав Роналду у Instagram.
У наступному матчі Португалія зустрінеться із Швейцарією, а збірна Іспанії зіграє із Чехією.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Португалія.