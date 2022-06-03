Лига наций

Форвард опублікував пост після нічиї з Іспанією.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував нічийний результат у матчі першого туру Ліги націй проти Іспанії (1:1).

"Ліга Націй — це змагання, яке назавжди буде пов'язане з нашою національною збірною, яка першою завоювала цей трофей.

Наш старт у цьому розіграші з важливою нічиєю в Іспанії відроджує наші амбіції. Перемога для Португалії – це те, що рухає та об'єднує нас", — написав Роналду у Instagram.

У наступному матчі Португалія зустрінеться із Швейцарією, а збірна Іспанії зіграє із Чехією.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Португалія.