"Каноніри" бажають зберегти форварда в команді.
ЕДВАРД НКЕТІА, GETTY IMAGES
10 червня 2022, 13:35
Едді Нкетіа після відходу П'єра-Емеріка Обамеянга став основним гравцем лондонського Арсеналу та зміг почати реалізовувати свій потенціал, регулярно відзначаючись у воротах суперників.
"Каноніри" продовжують переговори із футболістом щодо продовження контракту, дія якого добігає кінця 30 червня.
В минулому сезоні Нкетіа зіграв у 27 матчах за свій клуб, в яких відзначився десятьма м'ячами та віддав одну гольову передачу. ВІдзначимо, що в АПЛ форвард зіграв всього 826 хвилин.
Раніше повідомлялось, що англієць може передумати залишати клуб.