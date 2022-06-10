Едді Нкетіа після відходу П'єра-Емеріка Обамеянга став основним гравцем лондонського Арсеналу та зміг почати реалізовувати свій потенціал, регулярно відзначаючись у воротах суперників.

"Каноніри" продовжують переговори із футболістом щодо продовження контракту, дія якого добігає кінця 30 червня. 

В минулому сезоні Нкетіа зіграв у 27 матчах за свій клуб, в яких відзначився десятьма м'ячами та віддав одну гольову передачу. ВІдзначимо, що в АПЛ форвард зіграв всього 826 хвилин.

Раніше повідомлялось, що англієць може передумати залишати клуб.