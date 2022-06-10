Англия

"Каноніри" бажають зберегти форварда в команді.

Едді Нкетіа після відходу П'єра-Емеріка Обамеянга став основним гравцем лондонського Арсеналу та зміг почати реалізовувати свій потенціал, регулярно відзначаючись у воротах суперників.

"Каноніри" продовжують переговори із футболістом щодо продовження контракту, дія якого добігає кінця 30 червня.

Arsenal have confirmed that negotiations are "ongoing" with striker Eddie Nketiah 📝pic.twitter.com/7ZYEb7bJbE — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 10, 2022

В минулому сезоні Нкетіа зіграв у 27 матчах за свій клуб, в яких відзначився десятьма м'ячами та віддав одну гольову передачу. ВІдзначимо, що в АПЛ форвард зіграв всього 826 хвилин.

Раніше повідомлялось, що англієць може передумати залишати клуб.