Едді Нкетіа після відходу П'єра-Емеріка Обамеянга став основним гравцем лондонського Арсеналу та зміг почати реалізовувати свій потенціал, регулярно відзначаючись у воротах суперників.

"Каноніри" продовжують переговори із футболістом щодо продовження контракту, дія якого добігає кінця 30 червня.

Arsenal have confirmed that negotiations are "ongoing" with striker Eddie Nketiah 📝pic.twitter.com/7ZYEb7bJbE