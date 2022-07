Лондонський Арсенал домовився про спонсорську співпрацю із виробником освіжаючих напоїв Prime.

Компанія заснована музикантом Джей-Жєеєм та блогером Логаном Полом. Prime буде партнером "канонірів" у сфері постачання напоїв для команди та вболівальників на Емірейтс Стедіум.

Втім, не повідомляється строк підписаної угоди та її фінансова сторона.

