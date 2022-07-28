"Каноніри" почали співпрацю із представниками шоу-бізнесу.
фото арсенал
28 липня 2022, 17:18
Лондонський Арсенал домовився про спонсорську співпрацю із виробником освіжаючих напоїв Prime.
Компанія заснована музикантом Джей-Жєеєм та блогером Логаном Полом. Prime буде партнером "канонірів" у сфері постачання напоїв для команди та вболівальників на Емірейтс Стедіум.
Втім, не повідомляється строк підписаної угоди та її фінансова сторона.
Відзначимо, що раніше мадридський Реал змінив автомобільного партнера команди.