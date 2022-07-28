Англія

"Каноніри" почали співпрацю із представниками шоу-бізнесу.

Лондонський Арсенал домовився про спонсорську співпрацю із виробником освіжаючих напоїв Prime.

Компанія заснована музикантом Джей-Жєеєм та блогером Логаном Полом. Prime буде партнером "канонірів" у сфері постачання напоїв для команди та вболівальників на Емірейтс Стедіум.

Втім, не повідомляється строк підписаної угоди та її фінансова сторона.

Відзначимо, що раніше мадридський Реал змінив автомобільного партнера команди.