Англія

Лондонський клуб зацікавлений в співпраці з італійцем.

Керівництво Тоттенгема задоволено роботою головного тренера Антоніо Конте та хоче зберегти його.

Як повідомляє видання The Telegraph, англійський клуб запропонував італійському фахівцю декілька пунктів, щоб той залишився.

Стверджується, що мова йде про збільшення зарплати на один мільйон фунтів стерлінгів на рік, а також про двох новачків в січні.

Зазначимо, що Конте прийшов до Тоттенгема в листопаді 2021 року. В поточному сезоні лондонці вийшли в плей-оф Ліги чемпіонів та йдуть четвертими в АПЛ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем запропонує Конте довгостроковий контракт.