Англія

Наставник визнав брак креативності в грі команди, але закликав рухатися далі.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував нічийний результат матчу 19 туру Англійської Прем’єр-ліги проти Вулвергемптона (1:1). Слова фахівця наводить ESPN.

"Травма Фернандеша – не виправдання. Ми не використовували це напередодні гри з Ньюкаслом і зараз не будемо, жодних виправдань. Ми знали, що буде зовсім інша гра, не така, як проти Ньюкасла – тоді ми мали більше простору. Не думаю, що нам треба якось посилено атакувальні комбінації, хоча ми мали з цим проблеми проти Вулвз. Нам лише треба, щоб відновились травмовані, повернулись наші футболісти з Кубку африканських націй і ситуація зміниться", — заявив Аморім.

Наставник також визнав, що команді бракувало креативності та енергії під час матчу:



"Ми боролися протягом усієї гри. Нам бракувало плинності й гри один на один. Гра була зовсім іншою, ніж попередня. Коли у тебе більше гравців з м’ячем, треба працювати старанніше й проявляти більше уяви, щоб грати по-іншому. Нам бракувало цієї якості".

Аморім пояснив тактичні зміни в команді, зокрема заміну Джошуа Зіркзі на Джека Флетчера в перерві:



"Це було тактичне рішення, голландець не мав проблем із травмами. Ми грали трьома нападниками — Куньєю, Джошем і Сеско — і іноді це не найкращий варіант для гарної атаки".

Після 19 турів Манчестер Юнайтед займає шосте місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 30 очок. Вулвергемптон залишився на останній позиції з трьома балами.