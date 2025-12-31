Україна

УАФ пропонує обрати найбільш визначальний результативний постріл.

Українська асоціація футболу в своїх соціальних мережах запустила голосування за найкращий гол національної збірної України в 2025 році.

Глядачам на початку запропонували обрати серед наступних кандидатів:

– Олексій Гуцуляк (проти Бельгії)

– Владислав Ванат (/Бельгія)

– Ілля Забарний (/Бельгія)

– Ілля Забарний (/Канада)

– Олексій Гуцуляк (/Нова Зеландія)

– Олександр Зінченко (/Нова Зеландія)

– Георгій Судаков (/Азербайджан)

– Руслан Маліновський (/Ісландія)

– Олексій Гуцуляк (/Ісландія)

– Руслан Маліновський (/Ісландія)

– Іван Калюжний (/Ісландія)

– Олег Очеретько (/Ісландія)

– Олексій Гуцуляк (/Азербайджан)

– Руслан Маліновський (/Азербайджан)

– Олександр Зубков (/Ісландія)

– Олексій Гуцуляк (/Ісландія)

За підсумками попередніх раундів голосування до фіналу вийшли м’ячі Руслана Маліновського у ворота ісландської збірної в кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Віддати свій голос за найкращий у цій парі можна за посиланням.