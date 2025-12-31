УАФ пропонує обрати найбільш визначальний результативний постріл.
Руслан Маліновський, Getty Images
31 грудня 2025, 09:08
Українська асоціація футболу в своїх соціальних мережах запустила голосування за найкращий гол національної збірної України в 2025 році.
Глядачам на початку запропонували обрати серед наступних кандидатів:
– Олексій Гуцуляк (проти Бельгії)
– Владислав Ванат (/Бельгія)
– Ілля Забарний (/Бельгія)
– Ілля Забарний (/Канада)
– Олексій Гуцуляк (/Нова Зеландія)
– Олександр Зінченко (/Нова Зеландія)
– Георгій Судаков (/Азербайджан)
– Руслан Маліновський (/Ісландія)
– Олексій Гуцуляк (/Ісландія)
– Руслан Маліновський (/Ісландія)
– Іван Калюжний (/Ісландія)
– Олег Очеретько (/Ісландія)
– Олексій Гуцуляк (/Азербайджан)
– Руслан Маліновський (/Азербайджан)
– Олександр Зубков (/Ісландія)
– Олексій Гуцуляк (/Ісландія)
За підсумками попередніх раундів голосування до фіналу вийшли м’ячі Руслана Маліновського у ворота ісландської збірної в кваліфікації до чемпіонату світу-2026.
Віддати свій голос за найкращий у цій парі можна за посиланням.