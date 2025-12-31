Італія

Захисник награвся на Близькому Сході.

Португальський фланговий захисник аравійського Аль-Хіляля Жуан Канселу має конфлікт із головним тренером Сімоне Індзагі та готується залишити клуб цієї зими.

Агент 31-річного виконавця Жорже Мендеш активно шукає для свого клієнта майбутній клуб у Європі, а тим часом гравця поступово виводять із складу аравійського колективу.

Утім, потенційні охочі підписати контракт із цим футболістом бодай на правах оренди зіштовхнуться із серйозними фінансовими викликами.

Зарплатня Канселу в Саудівській Аравії складає 15 млн євро "чистими" за сезон, і наразі не помітно, щоб жоден із пари бажаючих клубів, міланський Інтер чи каталонська Барселона, мали можливість повністю взяти на себе зобов’язання з утримання гравця.

Наразі від обох цих колективів ведуться перемовини з Аль-Хілялем щодо спільної виплати зарплатні гравця та оренди до кінця сезону.

Тим часом на рахунку Канселу один гол та три асисти в 11 матчах.