Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 30 грудня 2025 року.

Евертон у гостьовому матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги обіграв Ноттінгем Форест (2:1).

Команда Девіда Моєса дотиснула суперників до першого забитого м’яча з власного боку посеред першого тайму, після чого відійшла до оборони.

Колектив Шона Дайча цей блок у підсумку подолати так і не зумів, після чого пропустив контратаку наприкінці гри.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Евертон у рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Ноттінгем Форест — Евертон 0:2

Голи: Гарнер, 19, Баррі, 79

Ноттінгем Форест: Віктор — Вільямс, Міленкович, Мурільйо, Зінченко — Домінгес (Дуглас Луїс, 46), Андерсон — Гатчінсон, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Баква, 75) — І. Жезус (Авонії, 62).

Евертон: Пікфорд — Паттерсон (Гріліш, 72), О’Браєн, Тарковські, Миколенко — Іроегбунам, Гарнер — Діблінг, Рель, Макніл — Баррі (Бету, 85).

Попередження: Дуглас Луїс