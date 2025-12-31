Англія

Тренер Арсенала відзначив роботу футболістів і реалізацію моментів у поєдинку з Астон Віллою.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував переконливу перемогу своєї команди над Астон Віллою (4:1) у матчі 19-го туру Англійської Прем’єр-ліги. Слова іспанського фахівця наводять пресслужба лондонського клубу та Sky Sports.

За словами Артети, поєдинок від самого початку вимагав максимальної концентрації, адже канонірам протистояв суперник, який перебував у чудовій формі та мав серію з 11 перемог поспіль.

"Я дуже щасливий. Ми граємо кожні три дні, а сьогодні зустрілися з командою, проти якої надзвичайно складно діяти. Ми знали, що матч буде емоційно виснажливим і що впродовж гри будуть різні відрізки", — зазначив тренер.

Артета визнав, що старт зустрічі був непростим для його підопічних:



"У перші десять хвилин нам було важко — ми трохи запізнювалися, а суперник проходив крізь наші лінії та створював небезпечні моменти у відкритому просторі. Але потім ми перебудувалися, отримали більше контролю й почали регулярно загрожувати воротам".

Наставник Арсенала окремо відзначив ефективність команди, яка стала ключовою різницею порівняно з попередніми матчами:



"На відміну від кількох останніх ігор, коли ми створювали багато моментів, але не завжди їх реалізовували, сьогодні ми були надзвичайно точними та результативними. Гол був забитий у фантастичний спосіб, і загалом ми дуже добре змагалися за кожен м’яч".

Також Артета високо оцінив гру захисника Габріела, який достроково повернувся після травми:



"Він відновився на два тижні раніше, ніж планувалося, і сьогодні провів видатний матч. Йому довелося опікувати Оллі Воткінса — одного з найнебезпечніших форвардів ліги, і він впорався з цим холоднокровно".

Після 19 турів Арсенал набрав 45 очок і очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на п’ять балів, при цьому "містяни" мають матч у запасі.