Іспанія

Для голкіпера принципово залишатись у Каталонії.

Німецький воротар Марк-Андре тер Штеген у цьому сезоні продовжує відчувати брак ігрової практики на тлі тривалого відновлення від травми.

І оскільки 33-річний виконавець і досі сподівається поїхати на чемпіонат світу-2026 у складі національної збірної, для нього критично проводити якомога більше часу на футбольному полі, а не 90 хвилин, як у першій частині поточної кампанії.

Тим часом "блаугранас" навряд чи зможуть задовольнити цю потребу власного футболіста, оскільки в команді Ганса-Дітера Фліка нині вже є основний воротар — іспанець Жоан Гарсія.

Саме тому зимове трансферне вікно — відмінна нагода для гравця змінити робочу атмосферу.

Однак сам тер Штеген відкинув варіанти з "екзотикою" у вигляді Туреччини чи навіть дальні вояжі накшталт переїзду до АПЛ на користь перебування якомога ближче до Барселони.

Через це варіант з орендою до Жирони наразі залишається єдиним імовірним розвитком подій.

Залишилось лише домовитись щодо умов, і тут Барса готова йти на поступки у вигляді виплати 75% зарплатні воротаря, тоді як "червоно-білі" візьмуть на себе решту.