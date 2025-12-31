Англія

Головний тренер Астон Вілли пояснив свою поведінку після фінального свистка в матчі проти Арсенала.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував резонансний епізод після поразки від Арсенала (1:4) у матчі 19 туру Англійської Прем’єр-ліги, коли він одразу залишив поле та не потиснув руку наставнику лондонців Мікелю Артеті.

Слова іспанського фахівця наводить ESPN. За словами Емері, в інциденті не було жодного конфлікту чи неповаги:

"Після завершення матчу це стандартна процедура. Я чекав, чекав, але він був надто щасливий зі своїми гравцями — я змерз. Але я не вважаю це проблемою", — пояснив тренер Астон Вілли.

Попри розгромну поразку, наставник Астон Вілли позитивно оцінив гру своєї команди та її виступи в сезоні загалом. Емері наголосив, що пишається футболістами, які до 19 туру набрали 39 очок і йдуть третіми в турнірній таблиці:

"Ми дуже пишаємося всім, що робимо. Перший тайм був фантастичним, у другому ми втратили структуру після пропущеного гола та травми Онани, але команда боролася до кінця і не здалася", — зазначив тренер.

Емері також підкреслив, що Астон Вілла прагне зберігати стабільність і переможний менталітет у подальших матчах, зокрема в найближчій домашній грі проти Ноттінгем Форест.

Після 19 турів Арсенал із 45 очками очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на п’ять балів, маючи при цьому матч у запасі. Астон Вілла посідає третє місце, зберігаючи позиції серед лідерів чемпіонату.