"Червоні" можуть попрощатися з деякими гравцями.
Роберто Фірміно, getty images
21 грудня 2022, 00:20
Ліверпуль розглядає різноманітні варіанти розвантаження складу у найближче трансферне вікно.
Як повідомляє портал Anfield Edition, "червоні" хочуть продати або відпустити в оренду шістьох гравців вже в січні наступного року.
Стверджується, що мова йде про Роберто Фірміно, Алекс Окслейда-Чемберлена, Набі Кейта, Бена Доака, Боббі Кларка та Натана Філіпса.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Артур залишиться в Ліверпулі в січні та відкритий до продовження оренди влітку.