Англія

"Червоні" можуть попрощатися з деякими гравцями.

Ліверпуль розглядає різноманітні варіанти розвантаження складу у найближче трансферне вікно.

Як повідомляє портал Anfield Edition, "червоні" хочуть продати або відпустити в оренду шістьох гравців вже в січні наступного року.

Стверджується, що мова йде про Роберто Фірміно, Алекс Окслейда-Чемберлена, Набі Кейта, Бена Доака, Боббі Кларка та Натана Філіпса.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Артур залишиться в Ліверпулі в січні та відкритий до продовження оренди влітку.