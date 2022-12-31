Англія

Завершились три поєдинки чемпіонату Англії.

У рамках 18 туру англійської Прем'єр-ліги відбулись три поєдинки.

Крістал Пелес у гостях змагався з Борнмутом. Гості забили два рази у першому таймі. Відрив рахунок Аю, а подвоїв його Езе.

Борнмут — Крістал Пелес 0:2

Голи: Аю, 19, Езе, 36

Борнмут: Траверс - Земура (Ротвелл, 70), Келлі, Сенесі, Сміт, Ентоні (Крісті, 80) — Біллінг (Дембеле, 38), Лерма, Кук (Лоу, 80) — Мур, Соланке.

Крістал Пелес: Гуаїта – Клайн, Андерсен, Гуехі, Ворд – Дукуре, Шлупп – Айю (Матета, 74), Олісе (Х'юз, 88), Езе (Едуар, 74) – Заха.

Попередження: Ентоні, Келлі, Соланке, Андерсен, Сенесі.

У паралельній грі Фулгем вдома змагався з Саутгемптоном. Автогол Ворд-Прауса приніс успіх господарям у першому таймі. Проте той же Ворд-Праус зрівняв рахунок у другому. На 89 Пальїнья вивів господарів уперед.

Фулгем - Саутгемптон 2:1

Голи: Ворд-Праус (АГ), 32, Пальїнья, 89 - Ворд-Праус, 56

Фулгем: Лено – Робінсон, Рім, Діоп, Тете – Палінья, Гаррісон Рід (Кейрні, 62) – Вілліан, Перейра, Де Кордова-Рід (Джеймс, 62) – Мітрович.

Саутгемптон: Базуну — Салісу (Лавія, 90), Лянко, Белла-Котчап, Вокер-Пітерс, Мейтленд-Найлс (Армстронг, 90) — Ельюнуссі (Мара, 89), Порд-Праус, Едозі (Перро, 77), Арібо (Армстронг, 67) — Адамс.

Попередження: Ельюнуссі.

Ньюкасл у домашній грі приймав Лідс. Господарі були активнішими суперника як у першому, так і у другому таймах. Проте жодна з команд так і не змогла відкрити рахунок.

Ньюкасл — Лідс 0:0

Ньюкасл: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Тріпп'єр – Віллок (Сен-Максімен, 64), Гімарайнш, Лонґстафф – Жоелінтон, Вуд (Вілсон, 64), Альмірон (Мерфі, 84).

Лідс: Мельє — Ейлінг (Крістенсен, 70), Кох, Купер, Стрейк — Адамс, Форшоу (Рока, 46), Гаррісон (Кліх, 64) — Ньйонто (Саммервілл, 70), Родріго (Гелхардт, 82), Ааронсон.

Попередження: Тріпп'єр, Ньйонто, Стрейк, Ейлінг.