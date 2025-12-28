Француз в повному порядку.
Усман Дембеле, Getty Images
28 грудня 2025, 20:22
Лідер ПСЖ Усман Дембеле висловився після отримання призу найкращому футболісту року на Globe Soccer Awards.
«Хочу подякувати всім, хто голосував за мене, моїм товаришам по команді, президентові, який прийшов за мною до Барселони, спортивного директора Луїша Кампуша та мого тренера Луїса Енріке... А також моєї родини та найкращим друзям, які перебувають тут.
Виграти Лігу чемпіонів було непросто, ми розпочали сезон не так добре, але кожен гравець підняв свій рівень, і у підсумку ми перемогли. У мене був важкий період у кар'єрі через травми, але я знав, що мій час прийде», – сказав Дембеле.