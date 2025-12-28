Інше

Француз в повному порядку.



«Хочу подякувати всім, хто голосував за мене, моїм товаришам по команді, президентові, який прийшов за мною до Барселони, спортивного директора Луїша Кампуша та мого тренера Луїса Енріке... А також моєї родини та найкращим друзям, які перебувають тут.

Виграти Лігу чемпіонів було непросто, ми розпочали сезон не так добре, але кожен гравець підняв свій рівень, і у підсумку ми перемогли. У мене був важкий період у кар'єрі через травми, але я знав, що мій час прийде», – сказав Дембеле.

Лідер ПСЖ Усман Дембеле висловився після отримання призу найкращому футболісту року на Globe Soccer Awards.