Легендарний тренер лондонського Арсеналу та член Залу слави АПЛ Арсен Венгер розповів, хто з футболістів команди Мікеля Артети найбільше йому подобається.

73-річний француз не зміг визначити одного свого фаворита у нинішньому складі "канонірів", проте у своєму списку не забув згадати про українця Олександра Зінченка.

"Хто з гравців цього Арсеналу мені найбільше подобається? Вони усі мені подобаються. Мені подобається, як вони комбінують, йдуть уперед. Едегор, Сака, Мартінеллі, Габріел... Подобається, як вони комбінують через Зінченка. Те, як вони приймають рішення під час атак. Мені дуже подобається їхня гра", — сказав Арсен Венгер в коментарі для Goal.

