Англія

У стані "клинків" відбулися зміни.

Сьогодні, 5 грудня, Пол Гекінгботтом був звільнений з посади головного тренера Шеффілд Юнайтед, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.

Розгромна виїзна поразка від Бернлі у 14-му турі АПЛ стала останньою краплею. 46-річний англійський спеціаліст очолював "клинків" з кінця листопада 2021 року. До позначки у 100 поєдинків йому не вистачило двох матчів.

Promotion to the Premier League, an FA Cup Semi Final and incredible memories along the way.



Thanks for everything, Hecky. pic.twitter.com/9Jg5Cf80lm — Sheffield United (@SheffieldUnited) December 5, 2023

Гекінгботтом перебував у структурі клубу з липня 2020 року, коли очолив команду U-21. Потім він деякий час виконував обов'язки головного тренера Шеффілд Юнайтед.

Офіційне підтвердження отримала й інформація щодо наступника Гекінгботтома. Ним став Кріс Вайлдер, який очолював клуб протягом майже п'яти років (травень 2016 — березень 2021).

Нагадаємо, станом на зараз Шеффілд Юнайтед посідає останню сходинку у турнірній таблиці АПЛ, маючи на своєму рахунку 5 очок, здобутих у 14 поєдинках.