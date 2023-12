Сьогодні, 5 грудня, Пол Гекінгботтом був звільнений з посади головного тренера Шеффілд Юнайтед, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.

Розгромна виїзна поразка від Бернлі у 14-му турі АПЛ стала останньою краплею. 46-річний англійський спеціаліст очолював "клинків" з кінця листопада 2021 року. До позначки у 100 поєдинків йому не вистачило двох матчів.

Promotion to the Premier League, an FA Cup Semi Final and incredible memories along the way.



Thanks for everything, Hecky. pic.twitter.com/9Jg5Cf80lm