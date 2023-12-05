У стані "клинків" відбулися зміни.
Пол Гекінгботтом, фото Шеффілд Юнайтед
05 грудня 2023, 15:22
Сьогодні, 5 грудня, Пол Гекінгботтом був звільнений з посади головного тренера Шеффілд Юнайтед, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.
Розгромна виїзна поразка від Бернлі у 14-му турі АПЛ стала останньою краплею. 46-річний англійський спеціаліст очолював "клинків" з кінця листопада 2021 року. До позначки у 100 поєдинків йому не вистачило двох матчів.
Гекінгботтом перебував у структурі клубу з липня 2020 року, коли очолив команду U-21. Потім він деякий час виконував обов'язки головного тренера Шеффілд Юнайтед.
Офіційне підтвердження отримала й інформація щодо наступника Гекінгботтома. Ним став Кріс Вайлдер, який очолював клуб протягом майже п'яти років (травень 2016 — березень 2021).
Нагадаємо, станом на зараз Шеффілд Юнайтед посідає останню сходинку у турнірній таблиці АПЛ, маючи на своєму рахунку 5 очок, здобутих у 14 поєдинках.