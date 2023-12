Атакуючий півзахисник Єгор Ярмолюк опинився у стартовому складі Брентфорда на матч 19-го туру АПЛ.

Вже сьогодні, 27 грудня, "бджоли" прийматимуть Вулвергемптон на Брентфорд Комьюніті Стедіум. Місце в основі господарів поля знайшлося і для українця Ярмолюка.

🐝 Your Bees to take on Wolves#BREWOL pic.twitter.com/menMj5P5Kg