"Бджоли" вже оголосили свій стартовий склад на поєдинок.
Єгор Ярмолюк, Getty Images
16 січня 2024, 20:46
Сьогодні, 16 січня, у рамках 1/32 фіналу Кубка Англії Вулвергемптон прийматиме Брентфорд на стадіоні Молінью.
Український атакуючий півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк опинився на лаві запасних на сьогоднішній поєдинок.
Нагадаємо, матч Вулвергемптон — Брентфорд розпочнеться о 21:30 за київським часом.
До даного перегравання призвела нічия (1:1) у поєдинку між цими командами, який відбувся 5 січня.