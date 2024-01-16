Англія

"Бджоли" вже оголосили свій стартовий склад на поєдинок.

Сьогодні, 16 січня, у рамках 1/32 фіналу Кубка Англії Вулвергемптон прийматиме Брентфорд на стадіоні Молінью.

Український атакуючий півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк опинився на лаві запасних на сьогоднішній поєдинок.

Нагадаємо, матч Вулвергемптон — Брентфорд розпочнеться о 21:30 за київським часом.

До даного перегравання призвела нічия (1:1) у поєдинку між цими командами, який відбувся 5 січня.