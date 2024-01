Сьогодні, 16 січня, у рамках 1/32 фіналу Кубка Англії Вулвергемптон прийматиме Брентфорд на стадіоні Молінью.

Український атакуючий півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк опинився на лаві запасних на сьогоднішній поєдинок.

🐝 Our XI to take on Wolves at Molineux#WOLBRE | @EmiratesFACup pic.twitter.com/WSE03Av6UW