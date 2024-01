У 21 турі англійської Прем'єр-ліги Брентфорд прийматиме Ноттінгем Форест на Брентфорд Комьюніті Стедіум.

"Бджоли" вже оголосили свій стартовий склад на цей поєдинок. Український атакуючий півзахисник Єгор Ярмолюк опинився на лаві запасних.

Зазначимо, що в основі клубу вперше з травня 2023 року вийде нападник Айвен Тоуні, який нещодавно відбув дискваліфікацію за порушення правил ставок. Англієць буде капітаном своєї команди у цій зустрічі.

🐝 Your Bees to take on Forest #BRENFO | #BrentfordFC pic.twitter.com/sJ8kwb4sIn