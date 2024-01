Назарій Русин провів поєдинок за Сандерленд U-21.

25-річний форвард у матчі проти Лідса U-21 забив на свій рахунок дубль: це сталося на 34-й та 40-й хвилинах.

Here’s Rusyn’s first of the evening ⚽️⚡️🇺🇦 https://t.co/ctgaj8xoNi

Imagine… Rusyn scoring after being played in via a through ball and not to feet https://t.co/RVhjAsFzoh