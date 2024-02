Лівий захисник Арсеналу Олександр Зінченко опинився у команді тижня в англійській Прем'єр-лізі за версією статистичного порталу SofaScore.

Ноттінгем Форест — Арсенал 1:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ 30.01.2024

У матчі 22 туру чемпіонату Англії проти Ноттінгем Форест 27-річний українець відзначився асистом. За підсумками поєдинку Зінченко отримав від SofaScore 8,1 балів та опинився у їхній команді тижня.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | Team of the Week



Four blue ratings are found in our highest-rated XI from this midweek's Premier League action! 🟦🟦🟦🟦



Among them, a pair of goalscoring defenders particularly stands out — Fabian Schär and Conor Bradley share our Player of the Week award. 🤝 pic.twitter.com/XWAq39D8Y7