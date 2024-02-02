Статистичний портал високо оцінив гру захисника Арсеналу.
Олександр Зінченко, Getty Images
02 лютого 2024, 19:47
Лівий захисник Арсеналу Олександр Зінченко опинився у команді тижня в англійській Прем'єр-лізі за версією статистичного порталу SofaScore.
Ноттінгем Форест — Арсенал 1:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ 30.01.2024
У матчі 22 туру чемпіонату Англії проти Ноттінгем Форест 27-річний українець відзначився асистом. За підсумками поєдинку Зінченко отримав від SofaScore 8,1 балів та опинився у їхній команді тижня.
Нагадаємо, під час матчу проти Ноттінгем Форест між Зінченком і Беном Вайтом сталася сутичка. Керманич лондонців Мікель Артета заявив, що гравці просто вимагають один від одного грати краще.