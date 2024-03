У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед здобув впевнену перемогу над Евертоном завдяки двом реалізованим пенальті у першому таймі.

Один із цих одинадцятиметрових на 12-ій хвилині протистояння безпомилково виконав атакуючий півзахисник "червоних дияволів" Бруну Фернандеш, для якого цей гол із "позначки" став 29-им за МЮ.

Таким чином, за інформацією Bleacher Report, 29-річний португалець є найбільшим успішним пенальтистом в історії Манчестер Юнайтед, забивши найбільшу кількість таких голів серед усіх гравців, що колись виступали за клуб.

Bruno Fernandes is now Manchester Utd's all-time leading scorer from the penalty spot (29) 🔒 pic.twitter.com/Iqnj9QKLfI

Як повідомляє пресслужба АПЛ у Twitter, ніхто з футболістів не реалізував більше пенальті за Бруну Фернандеша у рамках англійської Прем'єр-ліги (17) з моменту дебюту португальця в лютому 2020 року.

Clinical from the spot 💥



Since his debut in February 2020, no player has scored more Premier League penalties than Bruno Fernandes (17)#MUNEVE | @ManUtd pic.twitter.com/GucuxUSzDj