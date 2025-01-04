Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 4 січня і розпочнеться о 14:30.

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Тоттенгемом та Ньюкаслом, яке відбудеться на домашній арені "шпор".

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

СУБОТА, 4 СІЧНЯ, 14:30. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Напередодні ми офіційно подолали лише екватор нинішнього сезону в чемпіонаті Англії, а в Тоттенгемі вже скоро не буде кому грати. Тренерський штаб Анже Постекоглу зустрівся з неймовірною кількістю проблем абсолютно у всіх лініях, з якими він тепер змушений давати раду шляхом залучення гравців із молодіжного складу.

Тоттенгем і без того є вкрай непередбачуваною командою в плані результатів, а чого чекати тепер від лондонців за досить експериментального складу — ще більша загадка. Одне зрозуміло точно — хто б не з'явився у складі "шпор", впертий Постекоглу нізащо не відступить від своєї футбольної філософії і продовжить робити величезний акцент на динамічний та атакуючий футбол. Нейтральні вболівальники традиційно залишаться задоволені футбольним шоу, а що стосується підсумкового результату — цим Тоттенгем порадувати наразі не може з погляду стабільності.

Що стосується Ньюкасла, то останнім часом підопічні Едді Гау змогли знайти свою гру, що безпосередньо позначилося на результатах команди у хорошому сенсі цього слова. "Сороки" йдуть на вражаючій переможній серії в АПЛ із чотирьох матчів поспіль, при цьому в усіх цих останніх протистояннях Ньюкасл не спромігся пропустити жодного гола, продемонструвавши дуже хорошу результативність (13 забитих голів).

До того ж, не можна сказати, що календар останніх ігор був для Ньюкасла дуже сприятливим. Так, серед останніх суперників "сороки" зустрілися з двома претендентами на виліт в особі Іпсвіча та Лестера, проте, як показує практика, на цьому етапі сезону в Англії простих суперників немає, та й після цього підопічні Едді Гау розгромили Астон Віллу та не помітили присутності на полі гравців Манчестер Юнайтед. Таким чином, перше коло Ньюкасл завершив на п'ятому рядку в турнірній таблиці, і, виходячи з низки факторів, у "сорок" сьогодні є всі шанси продовжити свою переможну серію.