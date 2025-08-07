Англія

Англійський гранд узгодив угоду з РБ Лейпциг на суму понад 85 мільйонів євро, контракт до 2030 року.

Манчестер Юнайтед здійснив гучне підписання — словенський нападник Беньямін Шешко переходить із РБ Лейпциг.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, клуби досягли повної згоди щодо трансферу: 76,5 млн євро гарантованих та ще 8,5 млн у вигляді бонусів.

22-річний форвард вже погодив особисті умови контракту, який розрахований до літа 2030 року.

За інформацією джерела, Шешко ще у вівторок чітко заявив про своє бажання приєднатися саме до Манчестер Юнайтед, і тепер угода стала реальністю.

Раніше була інформація, що Лейпциг прийняв пропозицію Ньюкасла у розмірі 90 млн євро за Шешко.

Минулого сезону Шешко провів 45 матчів, у яких забив 21 гол та віддав шість гольових передач.

Також додамо, що Ньюкасл був готовий відпустити свого форварда Александера Ісака до Ліверпуля, якщо їм вдасться домовитися про трансфер Шешко.