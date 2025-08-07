Англійський гранд узгодив угоду з РБ Лейпциг на суму понад 85 мільйонів євро, контракт до 2030 року.
Беньямін Шешко, Getty Images
07 серпня 2025, 17:32
Манчестер Юнайтед здійснив гучне підписання — словенський нападник Беньямін Шешко переходить із РБ Лейпциг.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, клуби досягли повної згоди щодо трансферу: 76,5 млн євро гарантованих та ще 8,5 млн у вигляді бонусів.
22-річний форвард вже погодив особисті умови контракту, який розрахований до літа 2030 року.
За інформацією джерела, Шешко ще у вівторок чітко заявив про своє бажання приєднатися саме до Манчестер Юнайтед, і тепер угода стала реальністю.
Раніше була інформація, що Лейпциг прийняв пропозицію Ньюкасла у розмірі 90 млн євро за Шешко.
Минулого сезону Шешко провів 45 матчів, у яких забив 21 гол та віддав шість гольових передач.
Також додамо, що Ньюкасл був готовий відпустити свого форварда Александера Ісака до Ліверпуля, якщо їм вдасться домовитися про трансфер Шешко.