Англія

Шведський півзахисник залишиться з "трактористами" ще на сезон.

Іпсвіч знову орендував шведського півзахисника Наполі Єнса Каюсте, повідомляється на офіційних ресурсах клубу. Оренда опорника розрахована на сезон-2025/26.

Минулий сезон Каюсте також провів в Іпсвічі, але він виявився невдалим для "трактористів", які вилетіли з англійської Прем’єр-ліги.

Контракт Каюсте з Наполі діє до літа 2028 року. До Неаполя півзахисник перебрався влітку 2023 року з французького Реймса. Швед є вихованцем Ергрюте, а також виступав за данський Мідтьюлланн. На його рахунку 25 матчів за збірну Швеції.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем не продовжив контракт із Антоніо після ДТП взимку.