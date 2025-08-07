Шведський півзахисник залишиться з "трактористами" ще на сезон.
Єнс-Люс Мікаель Каюсте, Getty Images
07 серпня 2025, 20:55
Іпсвіч знову орендував шведського півзахисника Наполі Єнса Каюсте, повідомляється на офіційних ресурсах клубу. Оренда опорника розрахована на сезон-2025/26.
Минулий сезон Каюсте також провів в Іпсвічі, але він виявився невдалим для "трактористів", які вилетіли з англійської Прем’єр-ліги.
Контракт Каюсте з Наполі діє до літа 2028 року. До Неаполя півзахисник перебрався влітку 2023 року з французького Реймса. Швед є вихованцем Ергрюте, а також виступав за данський Мідтьюлланн. На його рахунку 25 матчів за збірну Швеції.
