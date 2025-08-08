Англія

Клуб Чемпіоншипу оголосив про повернення Стівена Нзонзі.

Опорний півзахисник Стівен Нзонзі підписав контракт зі Сток Сіті, передає офіційний сайт "гончарів".

Контракт із 36-річним французом розраховано до кінця червня 2026 року. Свій колишній клуб, а саме Сепахан, гравець залишив на правах вільного агента.

Іранців, яким він допоміг (єдиним голом у фіналі проти Персеполіса) виграти Суперкубок країни, Нзонзі представляв із серпня 2024 року. На рахунку Стівена три гола та один асист у 34-х матчах.

За Сток Сіті опорник уже виступав (2012-2015), відзначившись сімома результативними ударами й чотирма гольовими передачами в 120-ти поєдинках.

Раніше Нзонзі також представляв Коньяспор, Ер-Раян (Катар), Рому, Ренн, Галатасарай, Севілью, з якою він виграв Лігу Європи-2015/16, Блекберн Роверс і Ам'єн.

Стівен провів 20 матчів за збірну Франції (2017-2020), зокрема взявши участь у п'яти поєдинках тріумфального для французів чемпіонату світу-2018.

Нагадаємо, на початку липня до Сток Сіті приєднався український оборонець Максим Таловєров.