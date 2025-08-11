Команді Іраоли терміново потрібні захисники.
Український центральний захисник англійського Борнмута Ілля Забарний перебуває за пів кроку від трансферу до французького Парі Сен-Жермен.
Тим часом для самих "вишень" це означає, що команда втратить обох основних гравців на цій позиції цього літа, оскільки раніше до мадридського Реала перейшов нідерландець Дін Гюйсен.
А отже у Борнмута є гроші, проте немає потрібних футболістів — рішення напрошується само по собі.
Англійський клуб звернувся до італійської Парми щодо її центрального захисника Джованні Леоні з пропозицією близько 35 млн євро.
Однак отримав відмову, адже співрозмовники хочуть отримати не менше 40 млн євро за свого 18-річного виконавця.
Також велика трійка італійських клубів полює за цим футболістом.
У минулому сезоні Леоні провів 17 матчів та забив один гол.