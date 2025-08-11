Англія

29-річний форвард підписав річну угоду з можливістю викупу у англійського клубу.

Форвард Аякса Чуба Акпом офіційно став гравцем Іпсвіча на правах оренди терміном на один рік із опцією викупу. Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

У першій половині 2025 року Акпом виступав в оренді за французький Лілль, де провів 16 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше стало відомо, що Аякс віддасть 12 млн євро за таланта Вальядоліда.

До речі, Аякс посилився оборонцем Боруссії М, якого не зміг придбати ПСВ.