Нідерланди. Новина

Кар'єра Ко Ітакури продовжиться в чемпіонаті Нідерландів.

Центральний захисник Боруссії Менхенгладбах Ко Ітакура переходить до Аякса, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Клуби досягнули домовленості щодо трансферу 28-річного японця. Амстердамцям він обійдеться в 10,5+2 млн євро. Для гравця підготували контракт за схемою "4+1".

Нагадаємо, Ітакуру намагався придбати й ПСВ. Ймовірніше за все, ейндговенцям не вдалося задовольнити фінансові апетити клубу Бундесліги. Плеттенберг також повідомляв про інтерес до Ко з боку Фіорентини й Феєнорда.

У липні 2022 року Боруссія Менхенгладбах виклала за оборонця 5 млн євро Манчестер Сіті. За клуб Бундесліги Ітакура провів 80 матчів у всіх турнірах, відзначившись сімома голами й трьома асистами.

Нагадаємо, тижнем раніше Аякс придбав таланта РБ Зальцбург.