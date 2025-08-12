Англія

"Сороки" готові продати за £150 млн, а "червоні" чекають свого шансу.

Александер Ісак заявив про намір завершити виступи за Ньюкасл, повідомляє The Athletic.

Нападник готовий бойкотувати гру, навіть якщо клуб утримуватиме його до кінця трансферного вікна. Швед переконаний, що його етап у "сороках" вичерпано і не планує повертатися.

Рішення про відхід Ісак прийняв після минулого сезону, коли Ньюкасл не запропонував новий контракт через фінансові обмеження. Хоча в клубі вважають, що він міг би переглянути позицію після завершення сезону, за два тижні до фінішу він повідомив тренеру Едді Гау про бажання піти.

Зараз Ісак прагне перейти до Ліверпуля. "Червоні" ще не зробили нових пропозицій після відмови "сорок" продати його за £110 млн на початку серпня. Трансфер можливий за £150 млн, якщо Ньюкасл знайде заміну форварду.

У сезоні-2024/25 Ісак провів 42 матчі, у яких забив 27 голів та віддав 6 результативних передач, демонструючи стабільно високий рівень гри.