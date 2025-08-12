Англія

Тренер "містян" хоче попрацювати з вінгером Реала.

Пеп Гвардіола прагне бачити в складі Манчестер Сіті бразильського вінгера Родріго, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Головний тренер "містян" захоплюється талантом гравця та наполягає на його трансфері. Манчестер Сіті розглядає можливість підписання Родріго, якщо Савіо, який цікавить Тоттенгем, залишить команду.

Раніше стало відомо, що Реал оцінює Родріго в €100 млн.

У минулому сезоні Ла Ліги вінгер провів 30 матчів, забивши 6 голів і віддавши 5 асистів.

Раніше стали відомі імена гравців, яких Алонсо попросив на випадок відходу Родріго з Реала.