Англія

"Іриски" орендували флангового нападника Манчестер Сіті.

Лівий вінгер Джек Гріліш тимчасово залишив Манчестер Сіті й поповнив склад Евертона, передає офіційний сайт клубу з Ліверпуля.

За даними видання The Athletic, орендна угода (до завершення сезону-2025/26) передбачає право викупу 29-річного англійця приблизно за 55 млн фунтів стерлінгів. У той же час контракт гравця з "містянами" розраховано до кінця червня 2027 року.

У серпні 2021-го Манчестер Сіті виклав усе ще рекордні для себе 100 млн за Гріліша рідній для нього Астон Віллі. Попередні дві кампанії були для Джека вкрай невдалими — у 68-ми матчах фланговий нападник відзначився шістьма голами й вісьмома асистами.

Англієць став п'ятим літнім новачком "ірисок". Нагадаємо, що четвертим був гравець Челсі.