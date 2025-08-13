Гравець саме шукає собі новий клуб.
Віктор Лінделеф, Getty Images
13 серпня 2025, 09:53
Шведський центральний захисник Віктор Лінделеф цього літа завершив свій восьмирічний період виступів за англійський Манчестер Юнайтед та отримав статус вільного агента на трансферному ринку.
І вже наближається початок нової кампанії, а й досі 31-річний виконавець не отримав на свою адресу жодної гідної пропозиції.
Напередодні з’явилась інформація, що леверкузенський Баєр зацікавлений у підписанні шведа.
Однак одразу ж з’явилась конкуренція у вигляді іспанської Сельти, де вже виступають два співгромадяни Лінделефа — Карл Старфельт та Вілліот Сведберг.
Перемовини перебувають у зародку, тож навряд чи до початку кампанії Лінделеф завершить перехід до будь-якого з клубів.
У минулому сезоні Віктор провів 25 матчів (1225 хвилин).