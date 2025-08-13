Англія

Гравець саме шукає собі новий клуб.

Шведський центральний захисник Віктор Лінделеф цього літа завершив свій восьмирічний період виступів за англійський Манчестер Юнайтед та отримав статус вільного агента на трансферному ринку.

І вже наближається початок нової кампанії, а й досі 31-річний виконавець не отримав на свою адресу жодної гідної пропозиції.

Напередодні з’явилась інформація, що леверкузенський Баєр зацікавлений у підписанні шведа.

Однак одразу ж з’явилась конкуренція у вигляді іспанської Сельти, де вже виступають два співгромадяни Лінделефа — Карл Старфельт та Вілліот Сведберг.

Перемовини перебувають у зародку, тож навряд чи до початку кампанії Лінделеф завершить перехід до будь-якого з клубів.

У минулому сезоні Віктор провів 25 матчів (1225 хвилин).