Німеччина

Ексзахисник Манчестер Юнайтед може возз’єднатися з Еріком тен Гагом у Леверкузені.

Шведський захисник Віктор Лінделеф може продовжити кар’єру в Баєрі. Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, у леверкузенському клубі розглядають його кандидатуру, високо оцінюючи досвід та лідерські якості футболіста.

Ще однією причиною інтересу є те, що головний тренер Баєра Ерік тен Гаг раніше працював із Лінделефом у Манчестер Юнайтед.

Нині 30-річний швед перебуває у статусі вільного агента після завершення контракту з МЮ. У минулому сезоні він провів 16 матчів в англійській Прем’єр-лізі.

Нагадаємо, Віктор Лінделеф приєднався до Манчестер Юнайтед у 2017 році. Відтоді він провів 270 матчів, забив 4 голи та віддав 7 результативних передач.