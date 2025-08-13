Англія

Частину коштів від трансферу Джованні Леоні дістанеться Сампдорії.

Центральний захисник Парми Джованні Леоні переходить до Ліверпуля, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що гранду АПЛ 18-річний італієць обійдеться в 35 млн євро. Парма отримає 10% коштів від потенційного майбутнього продажу гравця, тоді як 10% суми трансферу Леоні до Ліверпуля дістанеться Сампдорії.

Клуб із Генуї продав Джованні "джаллоблу" за 4,8 млн у серпні 2024 року. У 17-ти матчах Серії А-2024/25 оборонець відзначився одним голом.

Скіра також писав, що Парма хоче залишити Леоні в оренді до завершення сезону-2025/26.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль домовився про перехід із Марком Геї, центральним захисником Крістал Пелес.