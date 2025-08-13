Англія

Також "червоні" мають намір підписати молодого таланта із Парми.

Захисник Крістал Пелес Марк Геї може змінити клуб до закриття літнього трансферного вікна. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного англійця зацікавлений Ліверпуль, який вже погодив умови особистого контракту з футболістом збірної Англії.

Переговори між клубами продовжуються, а сума трансферу може становити близько 40 млн євро. Угода може бути оформлена найближчим часом.

Також Ліверпуль має намір підписати 18-річного захисника Парми Джованні Леоні, якого нещодавно хотів бачити у своїх лавах Борнмут.

Футболіст вже дав свою згоду на перехід, а клуби ведуть переговори щодо потенційного трансферу.

Минулого сезону Геї провів 44 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав два асисти. Також цього сезону він виграв Суперкубок Англії, в якому Крістал Пелес обіграв Ліверпуль у серії пенальті.

Леоні у минулій кампанії відіграв 17 матчів, у яких відзначився одним голом.

У першому турі АПЛ Ліверпуль зіграє проти Борнмута. Гра відбудеться 15 серпня о 22:00.