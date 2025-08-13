Також "червоні" мають намір підписати молодого таланта із Парми.
Марк Геї, Getty Images
13 серпня 2025, 09:20
Захисник Крістал Пелес Марк Геї може змінити клуб до закриття літнього трансферного вікна. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного англійця зацікавлений Ліверпуль, який вже погодив умови особистого контракту з футболістом збірної Англії.
Переговори між клубами продовжуються, а сума трансферу може становити близько 40 млн євро. Угода може бути оформлена найближчим часом.
Також Ліверпуль має намір підписати 18-річного захисника Парми Джованні Леоні, якого нещодавно хотів бачити у своїх лавах Борнмут.
Футболіст вже дав свою згоду на перехід, а клуби ведуть переговори щодо потенційного трансферу.
Минулого сезону Геї провів 44 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав два асисти. Також цього сезону він виграв Суперкубок Англії, в якому Крістал Пелес обіграв Ліверпуль у серії пенальті.
Леоні у минулій кампанії відіграв 17 матчів, у яких відзначився одним голом.
У першому турі АПЛ Ліверпуль зіграє проти Борнмута. Гра відбудеться 15 серпня о 22:00.