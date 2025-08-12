Франція

Італійський воротар подякував уболівальникам і підтвердив свій майбутній відхід.

Воротар Парі Сен-Жермен Джанлуїджі Доннарумма опублікував емоційне звернення до вболівальників клубу в своєму особистому Insfragram-акаунті.

У заяві італієць подякував фанатам за підтримку і висловив розчарування через рішення керівництва клубу не залучати його до складу на майбутній матч Суперкубка УЄФА проти Тоттенгема на тлі провальних перемовин щодо нового контракту.

"До особливих фанатів Парижа,

З першого дня, як я приїхав, я віддавав усе — на полі і поза ним — щоб заслужити своє місце і захищати ворота Пари Сен-Жермен.

На жаль, хтось вирішив, що я більше не можу бути частиною команди і вносити свій вклад у її успіх. Я розчарований і засмучений.

Сподіваюся, що матиму можливість ще раз подивитися в очі фанатам на Парку де Пренс і попрощатися, як належить. Якщо це не станеться, хочу, щоб ви знали — ваша підтримка і тепло багато для мене значать, і я ніколи цього не забуду. Я завжди носитиму з собою спогади про всі емоції, магічні ночі і про вас, хто зробив мене частиною дому.

Моїм товаришам по команді — моїй другій родині — дякую за кожну битву, кожен сміх і кожен спільний момент. Ви завжди будете моїми братами.

Грати за цей клуб і жити в цьому місті було для мене величезною честю.

Дякую тобі, Париж", — написав Доннарумма в Instagram.



Джанлуїджі Доннарумма приєднався до ПСЖ у 2021 році на правах вільного агента з Мілана та залишався беззаперечно основним протягом цього часу, але зараз, схоже, шляхи парижан та італійця незабаром розійдуться. Його контракт спливає влітку 2026 року.

Раніше повідомлялося, що на підписання Джанлуїджі Доннарумми претендують три європейські клуби: Манчестер Сіті, мюнхенська Баварія та лондонський Челсі.