Англійський клуб хоче дізнатися, чи готовий данський нападник приєднатися до команди.
Расмус Гойлунн, Getty Images
14 серпня 2025, 20:50
Форвард Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунн отримав ще один варіант продовження кар’єри — ним цікавиться Фулгем, повідомляє Daily Mail.
За даними джерела, керівництво "дачників" не проти підписати гравця, але поки що не робитиме офіційну пропозицію. У клубі хочуть переконатися, що сам нападник готовий перейти.
Раніше з’явилися чутки, що Манчестер Юнайтед повідомив Гойлунну про відсутність планів використовувати його у новому сезоні. Зараз футболіст веде переговори з Міланом.
Минулого сезону 22-річний форвард забив 10 голів і віддав 4 результативні передачі у 52 матчах за манкуніанців. Transfermarkt оцінює його в 35 млн євро.
