Англія

Англійський клуб хоче дізнатися, чи готовий данський нападник приєднатися до команди.

Форвард Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунн отримав ще один варіант продовження кар’єри — ним цікавиться Фулгем, повідомляє Daily Mail.

За даними джерела, керівництво "дачників" не проти підписати гравця, але поки що не робитиме офіційну пропозицію. У клубі хочуть переконатися, що сам нападник готовий перейти.

Раніше з’явилися чутки, що Манчестер Юнайтед повідомив Гойлунну про відсутність планів використовувати його у новому сезоні. Зараз футболіст веде переговори з Міланом.

Минулого сезону 22-річний форвард забив 10 голів і віддав 4 результативні передачі у 52 матчах за манкуніанців. Transfermarkt оцінює його в 35 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Рома хоче підписати Санчо у Манчестер Юнайтед.