Іспанія

Мадридський клуб веде переговори про трансфер аргентинського форварда.

Нападник Ювентуса Ніколас Гонсалес може продовжити кар’єру в Ла Лізі — ним зацікавився мадридський Атлетіко, повідомляє Фабріціо Романо.

За даними джерела, "матрацники" вже розпочали переговори з італійським клубом щодо купівлі гравця. Ювентус хоче отримати щонайменше 30 млн євро та розглядає варіант оренди з обов’язковим викупом.

Туринці зацікавлені у продажі Гонсалеса, і саме цей трансфер може відкрити шлях до підписання Джейдона Санчо з Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону 27-річний аргентинець забив 5 голів і зробив 4 асисти у 38 матчах за Ювентус.