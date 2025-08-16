Англія

Голкіпер відомий завдяки рекордному голу з власної половини поля.

Евертон офіційно оголосив про підписання голкіпера Тома Кінга. Контракт з 30-річним уельським воротарем розрахований на два роки – до червня 2027-го. Кінг став сьомим новим обличчям "ірисок" у літнє трансферне вікно.

Новачок має значний досвід виступів у різних дивізіонах англійського футболу. Протягом кар’єри він захищав кольори Міллволла, Ньюпорт Каунті, Солфорда, Нортгемптона та Вулвергемптона, а також побував в оренді в Веллінг Юнайтед, Брейнтрі Таун, Стівенідж та Вімблдоні.

У 2021 році, виступаючи за Ньюпорт Каунті, Кінг увійшов до історії футболу, забивши найдовший гол у офіційному матчі – з відстані 96,01 метра у ворота Челтнем Таун. Цей рекорд перевершив попереднє досягнення екс-воротаря Евертона Асміра Беговича.

Дебют у національній збірній Уельсу він провів у червні 2024 року, зігравши у товариському матчі проти Гібралтару. Останні два сезони Кінг провів у складі Вулвергемптона.

Після підписання контракту Кінг поділився емоціями: "Я абсолютно радий приєднатися до Евертона. З моменту, коли я почув про інтерес, я думав лише про це. У нас є два надзвичайно хороших воротарі – Джордан Пікфорд і Марк Треверс, а також молодий воротар Гаррі Тайрер. Моє завдання – просунути їх якомога далі. Можливість повчитися у когось на кшталт Джордана, який був першим номером збірної Англії протягом стількох років, є для мене справді важливою".