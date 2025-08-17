Англія

Наставник "містян" поділився своїми думками після гри з "вовками".

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру АПЛ проти Вулвергемптона (4:0).

"У першому таймі у нас не було м'яча, нам було важко розвивати атаки, і наш пресинг був трохи млявим, але таке трапляється.

Це абсолютно нормально, 90 хвилин гри проти динамічної та фізично сильної команди. Багато гравців зіграли дуже добре. Перерва, рахунок 0:2, і нам пощастило, що за чотири хвилини у суперника сталася травма, і ми взяли темп під контроль.

До третього голу Ерлінга вони мали явний гольовий момент. Коли ти граєш на виїзді у Прем'єр-лізі та пропускаєш один гол, починаєш тремтіти. Мені це сподобалося, але є багато речей, які нам потрібно покращити.

Минулого сезону ми вигравали у Челсі з рахунком 2:0 і згадайте, що сталося потім. Сьогодні ми перемогли. Якщо мені скажуть, що ми повернулися у другому таймі, я відповів би ні", — наводить слова Гвардіоли прес-служба клубу.

