Англія

Форвард Челсі, як зазначається, потрапив до шортлиста низки європейських клубів.

Астон Вілла, враховуючи певні проблемами з ПФС АПЛ (правила фінансової стабільності англійської Прем'єр-ліги), все одно продовжує працювати над посиленням атаки та внесла Ніколя Джексона до свого шортлиста.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, бірмінгемський клуб уже провів попередні переговори щодо можливого трансферу сенегальського нападника.

Джексон може залишити Челсі вже цього літа, і ситуацію уважно моніторять кілька клубі. Як зазначається, серед них також присутня Баварія, яка зібрала інформацію про 24-річного гравця, однак варіант із переходом до Мюнхена наразі не розглядається.

У минулому сезоні АПЛ сенегалець зіграв за Челсі 30 матчів, забив 10 голів і віддав 5 результативних передач.